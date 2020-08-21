В Бурейском районе за пьяное ДТП посадили мужчину

В Бурейском районе осудили 37-летнего мужчину, который совершил ДТП в пьяном состоянии. В результате аварии пострадали два пассажира.

Было установлено, что в ноябре 2018 года амурчанин, не имея водительских прав, сел пьяным за руль и поехал кататься с двумя пассажирами 1991 и 2003 годов рождения. Двигаясь по трассе, он не справился с управлением и опрокинул автомобиль. В результате ДТП двое попутчиков получили тяжкие телесные повреждения.

Суд рассмотрел уголовное дело и назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Кроме этого, ему запретили на 2 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.