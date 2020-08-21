В Благовещенске Росгвардейцы задержали мужчину с фальшивой стодолларовой купюрой

В Благовещенске сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Рогвардии задержали мужчину 1974 года рождения, когда он пытался разменять 100-долларовую купюру в одном из банков.

Тревожную кнопку нажала сотрудница банка после того, как увидела на иностранной купюре явные признаки подделки. Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, сообщает официальный инстаграм-аккаунт областной Росгвардии.

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