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сегодня, 18:00 0

В Благовещенске Росгвардейцы задержали мужчину с фальшивой стодолларовой купюрой

В Благовещенске Росгвардейцы задержали мужчину с фальшивой стодолларовой купюрой
Фото: @ rosgvard_amurobl

В Благовещенске сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Рогвардии задержали мужчину 1974 года рождения, когда он пытался разменять 100-долларовую купюру в одном из банков.

Тревожную кнопку нажала сотрудница банка после того, как увидела на иностранной купюре явные признаки подделки. Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств, сообщает официальный инстаграм-аккаунт областной Росгвардии.

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#криминал

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