Амурские пациенты после COVID будут долечиваться на базе «Василька»

C 27 августа амурчан, перенесших ковид, начнут долечивать в условиях санатория. По поручению Василия Орлова пациенты будут проводить две недели на базе «Василька».

Сейчас в Приамурье развёрнуто восемь инфекционных госпиталей на 740 коек. Двое пациентов с диагнозом COVID-19 находятся на ИВЛ. 221 пациент получают амбулаторное лечение, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов в медицинских организациях достаточно. Мониторинг их обеспечения проводят регулярно, сообщает пресс-служба правительства области.

Василий Орлов поинтересовался у главы Минздрава об организации работы в медучреждениях.

— Очень много жалоб, что работа здравоохранения плохо организована. Населению приходится ждать в очередях очень много времени. А это — риски заражения коронавирусом, — отметил губернатор.

Светлана Леонтьева прокомментировала ситуацию:

— Был большой наплыв, когда открылись детские сады в Благовещенске. У нас нет такого количества педиатров, чтобы одномоментно принять такое большое количество пациентов. Дополнительные приёмы максимально отдали на дни здоровых детей.