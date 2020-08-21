Из-за подготовки к школе в амурской столице выросла заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

В Благовещенске распространяется не только COVID-19, но и ОРВИ. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области. Губернатор региона Василий Орлов подчеркнул, что нельзя допустить распространение инфекции из города по области. Необходимо соблюдать масочный режим.

За прошедшую неделю зарегистрировали 130 случаев коронавирусной инфекции. Относительно прошлой недели прирост составляет шесть процентов.

На этой же неделе 2019 года заболеваемость ОРВИ была ниже на 21 процент. Наибольший прирост произошел в Благовещенске, Благовещенском районе, Тынде и Свободном. Заболеваемости ОРВИ среди детей от трёх до шести лет в 1,6 раза больше. Больший процент заболевших детей пришелся на Благовещенск — 72, остальные случаи – по области.

— Возможно одновременное течение респираторной и коронавирусной инфекций. Это может привести к усложнению ситуации. Снижения заболеваемости COVID-19 не прослеживается. Мы попытались выйти на коэффициент распространения 0,8. Однако, отмечается увеличение коэффициента распространения до 1,2, — пояснила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Самый высокий процент заболеваемости – в областном центре. Здесь коэффициент распространения инфекции вырос до 1,7, сообщает пресс-служба правительства области.

— Обусловлено это тем, что в Благовещенск идёт приток амурчан для подготовки детей к школе и личных целей. Люди не соблюдают масочный режим в торговых центрах. Мы предлагаем продолжить жёсткое выполнение всех противоэпидемических мероприятий, — сказала Ольга Петровна.

— Я горячо поддерживаю предложение Роспотребнадзора. Должно быть неукоснительное исполнение требований масочного режима. Нельзя допустить распространение инфекции из города по области, — подчеркнул губернатор Василий Орлов.