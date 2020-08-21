Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:12 0

Из-за подготовки к школе в амурской столице выросла заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

Из-за подготовки к школе в амурской столице выросла заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

В Благовещенске распространяется не только COVID-19, но и ОРВИ. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области. Губернатор региона Василий Орлов подчеркнул, что нельзя допустить распространение инфекции из города по области. Необходимо соблюдать масочный режим.

За прошедшую неделю зарегистрировали 130 случаев коронавирусной инфекции. Относительно прошлой недели прирост составляет шесть процентов.

На этой же неделе 2019 года заболеваемость ОРВИ была ниже на 21 процент. Наибольший прирост произошел в Благовещенске, Благовещенском районе, Тынде и Свободном. Заболеваемости ОРВИ среди детей от трёх до шести лет в 1,6 раза больше. Больший процент заболевших детей пришелся на Благовещенск — 72, остальные случаи – по области.

— Возможно одновременное течение респираторной и коронавирусной инфекций. Это может привести к усложнению ситуации. Снижения заболеваемости COVID-19 не прослеживается. Мы попытались выйти на коэффициент распространения 0,8. Однако, отмечается увеличение коэффициента распространения до 1,2, — пояснила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Самый высокий процент заболеваемости – в областном центре. Здесь коэффициент распространения инфекции вырос до 1,7, сообщает пресс-служба правительства области.

— Обусловлено это тем, что в Благовещенск идёт приток амурчан для подготовки детей к школе и личных целей. Люди не соблюдают масочный режим в торговых центрах. Мы предлагаем продолжить жёсткое выполнение всех противоэпидемических мероприятий, — сказала Ольга Петровна.

— Я горячо поддерживаю предложение Роспотребнадзора. Должно быть неукоснительное исполнение требований масочного режима. Нельзя допустить распространение инфекции из города по области, — подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Просмотров всего: 303

#коронавирус

распечатать


В России и мире

Россия запустит международные рейсы из трех городов
Коронавирус 2

Плюс 22: в Приамурье снова растёт количество выявленных случаев COVID-19
Коронавирус

Благовещенским родителям начали рассылать правила нового учебного года
Коронавирус 1

В Приамурье выявили 20 новых заражений COVID-19
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь