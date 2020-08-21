Пассажира поезда «Тында – Кисловодск» наказали за оскорбление начальника состава

Суд принял решение по делу об оскорблении начальника поезда № 97. Административное правонарушение произошло в апреле 2020 года, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Один из пассажиров состава сообщением «Тында – Кисловодск» публично оскорбил начальника поезда после того, как сотрудник РЖД ссадил на ближайшей станции мужчину в состоянии опьянения.

Пассажир таким решением остался недоволен и публично обругал «обидчика» на перроне железнодорожного вокзала Усть-Кута. Дело об оскорблении чести и достоинства рассматривал городской суд. Он признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.