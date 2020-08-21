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21августа
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сегодня, 16:43 2

Амурчанам предлагают сфотографировать мусорные кучи

Амурчанам предлагают сфотографировать мусорные кучи
Фото: @rsbor_blg

В рамках международного проекта «Чистые игры» составят карту несанкционированных свалок. Поучаствовать в составлении карты амурчан приглашают волонтеры Приамурья.

Если вы знаете, где находится несанкционированная свалка, следуйте простой инструкции: сфотографируйте место, максимально точно узнав его координаты, и выложите фото с координатами у себя в соцсети с хэштегами #ЧистыеЧелленджи и #чекинмусор. Если есть желание – можете передать эстафету друзьям.

Осенью представители международного проекта «Чистые игры» создадут карту загрязнений, чтобы еще эффективнее бороться с несанкционированными свалками. Задача сейчас – максимально наполнить базу.

«Чистые игры» – это международный проект, который стартовал в 2014 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день соревнования по сбору мусора прошли в 226 городах мира.

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#природа

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    54 минуты назад

    Мусор убирать нужно, а не фотаться с ним.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    39 минут назад

    Свинья грязь всегда найдет...

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