Названа возможная дата запуска ракеты с космодрома Восточный
Единственный в этом году запуск ракеты с космодрома Восточный может состояться в декабре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. На орбиту планируется отправить ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британских спутников связи.
Изначально планировалось, что в 2020 году с космодрома сделают пять пусков – четыре со спутниками и один с метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М». Однако все они были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний «Метеора».
Напомним, что первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с тремя спутниками: «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218».
После были выполнены еще 4 пуска, один из которых в 2017 году завершился аварией.
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