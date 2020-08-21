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21августа
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сегодня, 16:25 0

Названа возможная дата запуска ракеты с космодрома Восточный

Названа возможная дата запуска ракеты с космодрома Восточный

Единственный в этом году запуск ракеты с космодрома Восточный может состояться в декабре, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. На орбиту планируется отправить ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британских спутников связи.

Изначально планировалось, что в 2020 году с космодрома сделают пять пусков – четыре со спутниками и один с метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М». Однако все они были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний «Метеора».

Напомним, что первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с тремя спутниками: «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218».

После были выполнены еще 4 пуска, один из которых в 2017 году завершился аварией.

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#космодром #космос

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