Названа возможная дата запуска ракеты с космодрома Восточный

Изначально планировалось, что в 2020 году с космодрома сделают пять пусков – четыре со спутниками и один с метеорологическим космическим аппаратом «Метеор-М». Однако все они были отложены из-за банкротства компании OneWeb и необходимости дополнительных испытаний «Метеора».

Напомним, что первый запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту запустили ракету-носитель «Союз 2.1а» с тремя спутниками: «Ломоносов», «Аист-2Д» и «СамСат-218».

После были выполнены еще 4 пуска, один из которых в 2017 году завершился аварией.