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сегодня, 16:04 0

Житель Тынды за свой счет купил спортивную площадку для двора

Житель Тынды за свой счет купил спортивную площадку для двора
Фото: @amurobl_official

Благодаря жителю дома по адресу: Октябрьская, 22а, Сергею Умеринкову во дворе появилась новая спортплощадка. Современный спортивный комплекс, а также безопасное резиновое покрытие Сергей приобрел за свой счет.

– У меня у самого трое сыновей в возрасте от 3 до 17 лет. Да и в доме живёт много детей. Хотелось бы приобщить всех ребят к спорту, а поблизости специального места для этого не было. Поэтому я решил своими силами сделать спортплощадку, – рассказывает тындинец.

Установкой горожане тоже занимались сами – Сергею помогали соседи и друзья. Теперь в планах установка детского игрового комплекса, эту идею Сергей уже обсуждает с соседями.

Администрация города инициативу полностью поддерживает.

– Городская администрация с удовольствием согласовала размещение этой спортивной площадки. Надеемся, что активных жителей Тынды, которым небезразлична судьба наших дворовых территорий, станет больше, – цитирует мэра Тынды Марину Михайлову пресс-служба областного правительства.

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#жизнь #Тында

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