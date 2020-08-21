Генпрокурор РФ взял под личный контроль готовность школ к новому учебному году

В преддверии нового учебного года Генеральная прокуратура России поручила на местах провести проверки готовности школ к 1 сентября. При необходимости надзорный орган должен будет принять дополнительные меры по обеспечению прав детей.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку объёму выполнения органами власти и муниципалитетами мероприятий по подготовке школ и детских садов к началу нового учебного года. В частности, обоснованности заключений их готовности, а также устранению выявленных недостатков. Особое внимание уделят вопросам взимания с родителей учеников денег на нужды школы, наличию необходимой материально-технической базы и учебников, а также организации питания.

Прокуроры проверят и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с учетом распространения коронавирусной инфекции, требований пожарной безопасности в зданиях школ и их антитеррористической защищенности. Проверка пройдёт под личным контролем генерального прокурора страны.