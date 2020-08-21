Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:22 1

Мэр Тынды просит поменяться квартирами с пенсионером

Мэр Тынды просит поменяться квартирами с пенсионером
Фото: @mikhaylova_tynda

Необычная ситуация случилась при переселении из ветхого жилья в Тынде. По федеральной программе 70-летнему пенсионеру куплена квартира, но позже выяснилось, что она ему не подходит. Об этом рассказала глава администрации в социальных сетях.

Дедушке предоставили помещение по площади даже больше, чем у него было до этого. Квартира почти 39 квадратных метров расположена по адресу: улица Октябрьская, 20. Однако пенсионеру необходимо две комнаты, поскольку он живёт с сыном.

– Квартира «новой шимановской серии» с огромной ванной комнатой, просторной кухней и большой лоджией. Но дедушка плачет: он – вдовец, живёт с сыном-вдовцом и просит дать им полуторку в «старой шимановской серии» без балкона. Мы не можем по закону. Жалко людей. Кто готов обменяться с бедолагами? – поинтересовалась градоначальник в своём инстаграм-аккаунте.

Просмотров всего: 542

#жизнь #Тында

распечатать


Общество

Житель Тынды за свой счет купил спортивную площадку для двора
Общество

Районы Приамурья преображаются по инициативе неравнодушных жителей
Общество

Амурские полицейские разыскивают 31-летнюю женщину
В России и мире

Ухудшение здоровья Навального не связано с полученной травмой
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    55 минут назад

    Марина переезжает?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь