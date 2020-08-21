Мэр Тынды просит поменяться квартирами с пенсионером

Необычная ситуация случилась при переселении из ветхого жилья в Тынде. По федеральной программе 70-летнему пенсионеру куплена квартира, но позже выяснилось, что она ему не подходит. Об этом рассказала глава администрации в социальных сетях.

Дедушке предоставили помещение по площади даже больше, чем у него было до этого. Квартира почти 39 квадратных метров расположена по адресу: улица Октябрьская, 20. Однако пенсионеру необходимо две комнаты, поскольку он живёт с сыном.

– Квартира «новой шимановской серии» с огромной ванной комнатой, просторной кухней и большой лоджией. Но дедушка плачет: он – вдовец, живёт с сыном-вдовцом и просит дать им полуторку в «старой шимановской серии» без балкона. Мы не можем по закону. Жалко людей. Кто готов обменяться с бедолагами? – поинтересовалась градоначальник в своём инстаграм-аккаунте.