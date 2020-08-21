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сегодня, 15:06 0

Полицейские задержали амурчанина, скрывшегося от суда

Полицейские задержали амурчанина, скрывшегося от суда
Фото: pixabay.com

На территории города Свободного в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции поймали 40-летнего жителя Шимановска. Мужчина укрывался от суда и находился в федеральном розыске.

По информации следствия, в 2018 году амурчанин со своими приятелями был признан виновным в сбыте наркотиков. Находясь под подпиской о невыезде, мужчина не пришёл на судебное заседание, после чего его объявили в федеральный розыск.

Преступник задержан и помещен в СИЗО. По приговору суда мужчине предстоит провести 14 лет в местах лишения свободы.

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#криминал

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