В бассейне Белогорья устанавливают второе дно

В бассейне Белогорья приступили к сборке второго дна. Средства на оборудование были выделены из областного бюджета после того, как в прошлом году спортивный комплекс посетил губернатор области Василий Орлов. Детали конструкции прибыли в Приамурье из Санкт-Петербурга.

Второе дно для бассейна обошлось почти в полтора миллиона рублей. Оно представляет собой съёмную чашу 3 на 8 метров и глубиной в 70 сантиметров. С поручнями и бортиками для безопасного плавания. Конструкция будет установлена на опорах на дно основной чаши и займёт часть одной из дорожек.

— Предварительно 10-го числа будет сливаться вся вода. И уже секционно конструкцию будем собирать непосредственно в чаше бассейна. Сроки ограничены, потому что чаша бассейна не должна находиться без воды продолжительное время, — рассказал руководитель структурного подразделения оздоровительно-спортивного комплекса Белогорья Владимир Фамбулов.

На сборку конструкции в бассейне уйдет около трёх дней. После этого его начнут готовить к плавательному сезону. Он, по традиции, стартует в начале ноября.

В оздоровительном комплексе помимо свободного плавания для всех желающих в новом сезоне планируют присоединиться к проекту «Всеобуч по плаванию» и заниматься в бассейне с ребятами из школы Белогорья, а возможно привлечь и дошколят. Раньше обучать плаванию таких малышей было невозможно — не позволяла глубина чаши, которая в самом мелком месте достигала полутора метров, сообщает министерство физической культуры и спорта Амурской области.