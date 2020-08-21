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21августа
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сегодня, 14:36 0

Районы Приамурья преображаются по инициативе неравнодушных жителей

Районы Приамурья преображаются по инициативе неравнодушных жителей
Фото: www.amurobl.ru

Небольшие населённые пункты участвуют в проекте по поддержке местных инициатив, организованном министерством финансов Приамурья. Каждый муниципалитет потратит на благоустройство более 1 миллиона рублей.

В селе Белоярово ремонтируют Дом культуры, работы начались в прошлом году благодаря проекту по поддержке местных инициатив. Там уже обновили кровлю, в этом году планируют заменить двери, проводку, покрасить потолок. В следующем году в Белоярово планируют сделать спортплощадку при поддержке Минфина области.

В Новочесноковском сельсовете создают спортивно-игровую площадку: здесь установят игровые комплексы и тренажёры. В следующем году жители села снова планируют поучаствовать в инициативном бюджетировании, амурчане хотят огородить местное кладбище.

В Доме культуры села Луговое Ивановского района по инициативе местных жителей отремонтировали зрительный зал: поменяли полы, обновили потолок и сделали внутреннюю отделку.

В рамках инициативного бюджетирования в этом году в Приамурье будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Проекты амурчан предполагают и строительство детских площадок. Каждый проект-участник получил не более 1 миллиона рублей на реализацию из регионального бюджета.

В областном бюджете на проекты предусмотрели 165 миллионов рублей. Теперь их могут представить в Минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения.

А ещё областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с 3% до 1%.

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#жизнь #ЖКХ #строительство

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