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В Магдагачи устанавливают модульную котельную

В Магдагачи устанавливают модульную котельную

В четверг, 20 августа, министр ЖКХ Амурской области проверил, как идёт подготовка к отопительному периоду в Магдагачинском районе. Алексей Тарасов посетил ряд котельных и провёл совещание с участием представителей ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний.

— В ходе выездного совещания было принято решение по ликвидации аварии на водоводе в поселке Ушумун. По осушению затопленных подвалов и подготовке внутридомовых инженерных сетей нами определены четкие сроки устранения всех замечаний, исполнение которых поставлено на контроль в министерстве ЖКХ, — рассказал министр. Также Алексей Тарасов проинспектировал выполнение работ по подготовке места для установки новой модульной котельной в посёлке городского типа Магдагачи.

Напомним, в 2020 году в связи с тем, что котельная, расположенная в пгт. Магдагачи, по заключению экспертной комиссии признана авариной и непригодной для эксплуатации, согласно распоряжению губернатора Амурской области, муниципалитету в рамках региональной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» выделено более 21 млн. рублей (в том числе: из областного бюджета администрации поселка планируется предоставление субсидии в размере 20,5 млн. рублей) для приобретения блочно-модульной котельной «КМТ-3000 3ПрА» с автоматической подачей топлива. В настоящее время выполнены работы по устройству основания под установку блочно-модульной котельной: проведены работы по демонтажу кровли и плит перекрытия на старой котельной.

Для организации временного теплоснабжения жилых домов на период монтажа новой котельной в Магдагачи в ближайшее время на старой котельной планируются работы по устройству стропильной системы с последующим покрытием кровельным материалом. Также муниципалитетом уже заключен договор и поставлены блоки для устройства фундамента под котельную. Заключен договор и ведется изготовление оборудования и помещения модульной котельной. Срок изготовления, доставки, монтажа и проведения пуско-наладочных работ оборудования составит 90 календарных дней.

— Войти в отопительный период планируется оборудованием на действующей котельной. На сегодняшний день подрядная организация проводит работы по подготовке площадки для установки новой блочно-модульной котельной согласно графику. Планируемый срок изготовления и поставки модульной котельной из Новосибирска до 20 октября 2020 года. Поселок Магдагачи при соблюдении всех установленных и согласованных сроков выполнения работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду войдет в отопительный период без сбоев,— заключил Алексей Тарасов.

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#ЖКХ

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