В микрорайоне Благовещенска спилят опасные деревья

В Благовещенске на днях должны приступить к благоустройству дворовой территории, объединяющей дома № 6 и 6а на улице Дьяченко. Здесь планируют отремонтировать ливневую канализацию, тротуар и проезды, а ещё установить лавочки и урны у подъездов. Чтобы провести эти работы, жильцы решили спилить часть зеленых насаждений. Это очень высокие деревья, которые, как считают горожане, могут стать угрозой для здоровья и даже жизни.

– Деревья очень близко расположены к дому, они высокие, и в случае чего полностью блокируют подъезд пожарной вышки к окнам. Также по строительным нормам, деревья выше 5 метров в кроне не должны находиться ближе 5 метров к дому, потому что корневая система разрушает фундамент. Из-за этого у нас периодически подтапливает подвалы. Кроме того, когда будет идти благоустройство, им корни подрежут, а потом они засохнут и упадут. Это никому не надо. У нас очень хорошо озеленена территория, на протяжении 3 лет мы регулярно высаживаем деревья и кустарники. Поэтому то, что мы спилим, не значительно. Мы этого благоустройства давно ждали. Очень рады, что все будет теперь аккуратно и красиво, а сейчас уже яма на яме, – рассказала председатель инициативной группы жильцов.

Жильцы самостоятельно обследовали растительность во дворе, а также советовались с подрядчиком: какие деревья могут помешать благоустройству, а какие можно сохранить. В результате в список попали груша, тополь, карагач, черемуха, клен, ель и другие. Спил деревьев согласовало большинство жильцов обоих домов.

— Всего в этом году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Благовещенске благоустроят 24 дворовых территории – на улицах Ленина, Лазо, Зейской, Шевченко, 50 лет Октября, Институтской, по несколько дворов на улицах Амурской, Пионерской, Калинина, Кантемирова, Дьяченко и Строителей. До 2024 года благодаря участию в проекте в областном центре благоустроят 163 двора в разных районах города, — рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.