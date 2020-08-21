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сегодня, 13:48 0

Завтра днём на зейском мосту восстановят двухполосное движение

Завтра днём на зейском мосту восстановят двухполосное движение

В Благовещенске по мосту через Зею завтра, 22 августа, после 14:00 движение восстановят по обеим полосам.

Сейчас движение там реверсивное. Дорожники ещё будут укладывать асфальтобетонное покрытие. В начале следующей недели мост снова перекроют на ночь. Там заменят дефектные плиты ещё на одном участке моста, конечно, при условии благоприятной погоды. Точную дату ремонта администрация Благовещенска озвучит позже. Граждан проинформируют смс-оповещением о дате перекрытия, сообщает пресс-служба администрации.

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#строительство #транспорт

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