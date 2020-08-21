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21августа
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сегодня, 13:50 1

Благовещенск ярко отметит День российского флага

Благовещенск ярко отметит День российского флага

В субботу, 22 августа, в честь Дня Государственного флага в областном центре активисты нанесут на набережной реки Амур в районе ротонды большое изображение флага Российской Федерации смываемыми мелками. Мероприятие намечено на 15:00, сообщается на сайте администрации Благовещенска.

В это же время у ротонды откроется фотовыставка с массовых мероприятий города с использованием государственного флага РФ. Не оставят горожан и без памятных ленточек. Активисты начнут раздавать их с 16 часов на участке набережной от улицы Пионерской до улицы Мухина.

В 17 часов на площадке перед Общественно-культурным центром Благовещенска состоится праздничный мини-концерт с участием коллективов ОКЦ. В 22:00 фасад здания ОКЦ подсветят в цвета российского триколора.

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#праздники

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    40 минут назад

    никогда не понимал ,

    почему взяли эти цвета на флаг

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