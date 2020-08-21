Прокуратура выясняет причину проседания моста в Верхнеблаговещенском

Утром 21 августа для выяснения обстоятельств и причин, по которым просел мост в Верхнеблаговещенском, на место происшествия выехал прокурор города.

В настоящее время на объекте работают представители городской администрации, ГИБДД, управления по делам ГО и ЧС.

Прокуратура оценит работу перечисленных органов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечению безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с обильными осадками на территории области в селе пострадал мост. На нем просела часть перехода. Движение на участке ограничили, транспортный поток регулируют сотрудники ГИБДД.