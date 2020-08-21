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сегодня, 13:35 3

Прокуратура выясняет причину проседания моста в Верхнеблаговещенском

Прокуратура выясняет причину проседания моста в Верхнеблаговещенском
Фото: @prokamur

Утром 21 августа для выяснения обстоятельств и причин, по которым просел мост в Верхнеблаговещенском, на место происшествия выехал прокурор города.

В настоящее время на объекте работают представители городской администрации, ГИБДД, управления по делам ГО и ЧС.

Прокуратура оценит работу перечисленных органов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и обеспечению безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования, сообщает прокуратура Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, в связи с обильными осадками на территории области в селе пострадал мост. На нем просела часть перехода. Движение на участке ограничили, транспортный поток регулируют сотрудники ГИБДД.

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#городская власть #погода

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    вечно вчерашние

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    49 минут назад

    И ни одного специалиста....Цирк уехал...

  • Швейк

    Швейк
    13 минут назад

    Прокуроры выйдут на субботник и построят новый мост штоле?

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