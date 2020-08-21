Алименты ребёнка списывают в счёт долга матери

На арестованный счёт жительницы областного центра поступают алименты. Эти деньги судебные приставы списывают в пользу её долга. Однако, по закону они не имеют права этого делать.

В конце июня девушка предоставила в отделение УФССП и банка документы, подтверждающие поступление алиментов на счёт. Благодаря этому со счёта девушки сняли арест, но деньги продолжают снимать. За два месяца вопрос так и не решился. Больше всего благовещенку беспокоит судьба двух последних списаний — деньги «ушли» со счёта, но в УФССП не поступили.

— Судебные приставы меня заверили, что деньги детей они снимать не будут. Но вот уже два месяца деньги снимают, а мне нужно собирать ребёнка в школу. Последние два списания вообще потерялись, а это почти шесть тысяч рублей! Меня заверили в управлении, что деньги вернут к 25 августа, но, я думаю, что этот вопрос затянется ещё дольше, — рассказала Анастасия.

Корреспондент Амур.инфо направил в УФССП запрос по проблеме горожанки неделю назад, но на сегодняшний день ответ так и не поступил.

Между тем 101 статья федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об исполнительном производстве» гласит, что денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей, не могут взыскиваться.

Мы будем следить за ситуацией.