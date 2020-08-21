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Шимановца пырнули ножом во время семейной ссоры

Шимановца пырнули ножом во время семейной ссоры

В четверг, 20 августа, в редакцию Амур.инфо жители Шимановска прислали видео. На нём окровавленный мужчина лежит на проезжей части. Как оказалось, ранения он получил во время ссоры с женой.

– Вчера около 13:15 в дежурную часть МО МВД России «Шимановский» поступило сообщение о ножевом ранении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Уставлено, что ранение получил житель города 1985 года рождения, по предварительным данным, в ходе семейной ссоры. Мужчина госпитализирован, по данному происшествию проводится проверка, – рассказали нам в пресс-службе областного управления МВД.

Как сообщили Амур.инфо очевидцы, оба супруга находились в нетрезвом состоянии.

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#криминал #происшествия

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