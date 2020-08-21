В Белогорске продолжается подготовка к наводнению

Всю ночь, с 20 по 21 августа, спасатели областного поисково-спасательного отряда из Белогорска, Свободного и Благовещенска укрепляли дамбу на острове Старицы по улицам 1-я Рёлочная, 2-я Рёлочная и Снежная. Дамбу укрепили на 250 метров в дину, 1,5 метра в высоту и 3 метра в ширину. К работе привлекли 80 человек и 13 автомобилей спецтехники.

Сегодня в Белогорск отправят пять комплектов водоналивных дамб для дальнейшего берегоукрепления населённого пункта. Дамба высотой 1,5 метра и длиной 150 метров устанавливается не больше часа.

За сутки река Томь поднялась на 33 сантиметра, её уровень на утро 21 августа составил 315 сантиметров (пойма 300).

На территории Амурской области из-за дождя остаются подтоплены 8 муниципальных образований, 24 населенных пункта, 31 частный дом, 809 приусадебных участков, 9 территории социально-значимых объектов, 18 участков автомобильных дорог.

В Приамурье развёрнут пункт временного размещения в Благовещенске, в нём находятся два человека. Подготовлены ещё три пункта на 125 человек в Ромненском, Белогорском районах и городе Белогорске, сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Подготовку к большой воде в Белогорске начали заблаговременно. Если уровень воды в реке не опустится в ближайшее время, город ждёт шестое наводнение за 12 лет.