Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:48 0

Амурские спасатели оказывают помощь подтопленцам Ромненского района

Амурские спасатели оказывают помощь подтопленцам Ромненского района
Фото: пресс-служба МЧС по Амурской области

Aмypcкиe cпacaтeли oкaзывaют пoмoщь пocтpaдaвшим oт дoждeвoгo пaвoдкa житeлям Poмнeнcкoгo paйoнa. По состоянию на 20 августа, подтопленными остаются 116 дворов в 12 населённых пунктах.

– Наша группа продолжает работу на территории Ромненского района. Здесь в результате выпавших осадков сформировался дождевой паводок. Кроме домов и приусадебных участков подтоплены девять участков дороги. Тем не менее, транспортное сообщение имеется со всеми населенными пунктами, – рассказал старший оперативной группы Александр Журавлёв.

Аэромобильная группа МЧС области оказывает также адресную помощь населению, в первую очередь, пожилым людям и многодетным семьям. Кроме того, специалисты продолжают мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с помощью беспилотников.

Просмотров всего: 19

#наводнение #погода

распечатать


Общество 1

В Белогорске продолжается подготовка к наводнению
Общество

На Амурскую область надвигается очередной циклон
Общество

Амурские ГЭС сдерживают паводок в регионе

Общество

Спутники Роскосмоса следят за амурскими паводками
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь