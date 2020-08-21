Амурские спасатели оказывают помощь подтопленцам Ромненского района

Aмypcкиe cпacaтeли oкaзывaют пoмoщь пocтpaдaвшим oт дoждeвoгo пaвoдкa житeлям Poмнeнcкoгo paйoнa. По состоянию на 20 августа, подтопленными остаются 116 дворов в 12 населённых пунктах.

– Наша группа продолжает работу на территории Ромненского района. Здесь в результате выпавших осадков сформировался дождевой паводок. Кроме домов и приусадебных участков подтоплены девять участков дороги. Тем не менее, транспортное сообщение имеется со всеми населенными пунктами, – рассказал старший оперативной группы Александр Журавлёв.

Аэромобильная группа МЧС области оказывает также адресную помощь населению, в первую очередь, пожилым людям и многодетным семьям. Кроме того, специалисты продолжают мониторинг гидрологической обстановки, в том числе с помощью беспилотников.