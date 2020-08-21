Шесть многодетных семей получили сертификат на транспорт

Ещё часть многодетных семей Приамурья получила льготу на приобретение автотранспорта. В этом году автомобили, в том числе две единицы сельскохозяйственной техники приобрели шесть семей, сообщает региональное министерство соцзащиты.

Право на социальную выплату имеют амурчане, которые воспитывают восемь и более детей. В их числи усыновлённые и дети под опекой, но только если они проживают в семье не менее пяти лет.

– В 2020 году губернатором области и депутатами было поддержано решение помочь всем семьям и полностью закрыть очередь из нуждающихся. На это было выделено 3,6 миллиона рублей, – рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселёва.

Льгота на покупку автомобиля, в котором более восьми пассажирских мест, или спецтехники, предоставляется однократно. Сумма сертификата зависит от стоимости транспорта, однако не может превышать 600 тысяч рублей.

Адресная поддержка действует в Амурской области с 2012 года. За это время 19 многодетных семей получили сертификаты на сумму более 11 миллионов рублей.