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21августа
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сегодня, 12:45 0

Шесть многодетных семей получили сертификат на транспорт

Шесть многодетных семей получили сертификат на транспорт
Фото: www.amurobl.ru

Ещё часть многодетных семей Приамурья получила льготу на приобретение автотранспорта. В этом году автомобили, в том числе две единицы сельскохозяйственной техники приобрели шесть семей, сообщает региональное министерство соцзащиты.

Право на социальную выплату имеют амурчане, которые воспитывают восемь и более детей. В их числи усыновлённые и дети под опекой, но только если они проживают в семье не менее пяти лет.

– В 2020 году губернатором области и депутатами было поддержано решение помочь всем семьям и полностью закрыть очередь из нуждающихся. На это было выделено 3,6 миллиона рублей, – рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселёва.

Льгота на покупку автомобиля, в котором более восьми пассажирских мест, или спецтехники, предоставляется однократно. Сумма сертификата зависит от стоимости транспорта, однако не может превышать 600 тысяч рублей.

Адресная поддержка действует в Амурской области с 2012 года. За это время 19 многодетных семей получили сертификаты на сумму более 11 миллионов рублей.

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#соцзащита #транспорт

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