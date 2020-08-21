На Амурскую область надвигается очередной циклон

Амурские синоптики предупреждают об очередном циклоне, который накроет Приамурье в ближайшие дни.

24 и 25 августа в связи с прохождением систем активных атмосферных фронтов западного циклона в большинстве районах области ожидаются дожди различной интенсивности. Местами пройдут ливни с грозами. Ожидается шквалистый ветер. В порывах он будет достигать до 15 метров в секунду.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться.