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сегодня, 12:05 0

На Амурскую область надвигается очередной циклон

На Амурскую область надвигается очередной циклон

Амурские синоптики предупреждают об очередном циклоне, который накроет Приамурье в ближайшие дни.

24 и 25 августа в связи с прохождением систем активных атмосферных фронтов западного циклона в большинстве районах области ожидаются дожди различной интенсивности. Местами пройдут ливни с грозами. Ожидается шквалистый ветер. В порывах он будет достигать до 15 метров в секунду.

В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погоды будет ежедневно корректироваться.

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#погода

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