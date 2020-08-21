Амурские ГЭС сдерживают паводок в регионе

Бурейская и Зейская ГЭС сдерживают вызванный ливнями паводок в бассейне Амура. Несмотря на непростую обстановку, станции продолжают бесперебойную работу. Гидрологические объекты защищают населенные пункты, расположенные ниже по течению.

Как сообщает региональное правительство, обе гидроэлектростанции продолжают удерживать в своих водохранилищах значительные объемы воды. Всего за время прохождения паводка, с 17 августа, Бурейское водохранилище, например, задержало более 600 миллионов тонн.

На 20 августа уровень достиг отметки 254,66 метра, при нормальной отметке – 256 метров. В связи с высоким уровнем наполнения решено с 20 августа увеличить расходы воды через Бурейскую ГЭС до 6 000–6 100 кубометров в секунду. По оценкам специалистов, они не представляют угрозы для нижележащих поселений. Нижне-Бурейская ГЭС продолжает работу в транзитном режиме.

Паводковая обстановка на Зейской ГЭС, в свою очередь, спокойная. Пропуск воды производится только через турбины, водосброс закрыт. Сейчас уровень воды находится на уровне 313,14 метра, при этом отметка открытия водосброса составляет 317,5 метра.

По состоянию на 20 августа уровни воды на гидрометеорологических постах, расположенных на Амуре, значительно ниже отметок неблагоприятных и опасных явлений.