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сегодня, 11:37 0

Спутники Роскосмоса следят за амурскими паводками

Спутники Роскосмоса следят за амурскими паводками
Фото: https://www.roscosmos.ru/

На своём сайте специалисты Роскосмоса разместили информацию о том, что их спутники следят за чрезвычайными ситуациями в стране. Общая площадь зондирования — более 871 тысячи квадратных километров. В зоне их внимания, в том числе, амурские паводки.

Итак, наряду с пожарами в Якутии, разливом нефтепродуктов в Норильске, а также гидрологической обстановкой в Московской области, под зорким взглядом российских спутников – паводки в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Все данные оперативно передаются специалистами МЧС.

Важно, что Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам для мониторинга крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях активировали 19 августа 2020 года по запросу МЧС России.

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#космос #МЧС #наводнение

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