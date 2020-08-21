Спутники Роскосмоса следят за амурскими паводками

На своём сайте специалисты Роскосмоса разместили информацию о том, что их спутники следят за чрезвычайными ситуациями в стране. Общая площадь зондирования — более 871 тысячи квадратных километров. В зоне их внимания, в том числе, амурские паводки.

Итак, наряду с пожарами в Якутии, разливом нефтепродуктов в Норильске, а также гидрологической обстановкой в Московской области, под зорким взглядом российских спутников – паводки в Приамурье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Все данные оперативно передаются специалистами МЧС.



Важно, что Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам для мониторинга крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях активировали 19 августа 2020 года по запросу МЧС России.