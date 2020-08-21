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21августа
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сегодня, 11:15 8

В России предложили отменить транспортный налог

В России предложили отменить транспортный налог
Фото: pixabay.com

Депутат Андрей Барышев выступил с предложением отменить с 2021 года транспортный налог. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 20 августа, сообщает «Российская газета». Возместить выпадающие доходы предлагается за счет акцизов на топливо.

По словам парламентария, в связи с пандемией коронавируса часть населения стала меньше пользоваться транспортными средствами, поэтому отмена налога была бы существенной мерой поддержки. Кроме этого, данная мера должна стимулировать граждан к покупке более экологичных автомобилей.

Как сообщают «Известия», данное предложение в Минфине уже назвали нецелесообразным. Ведомство считает, что отмена налогов существенно снизит поступления в дорожные фонды.

В случае успешного прохождения через парламент закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

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#налоги #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Какие же в думе дураки сидят...

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А если завтра какой-нибудь депутат Петя предложит в магазинах еду бесплатно раздавать, про это тоже напишите?

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Где блэт новости нормальные!?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    депутаты Госдумы Арефьев и Новиков в области-почему про никто ничего не пишет?

  • E-van

    E-van
    1 час назад

    Опять бензин подорожает.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    В который раз это предлагают? )))

    Кроненберг, не видно депутанов, вот и не пишут о них.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    26 минут назад

    это какая по счёту серия?

    ЛДПР в начале августа на отечественные уже предлагали жеж.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    3 минуты назад

    Все налоги на имущество нужны не столько для пополнения бюджета, сколько для повышения эффективности использования того имущества. Если бы не было таких налогов, то "один" человек мог бы скупить все земли, дома и автомобили и ничиго не делать. А из-за того, что есть налог, имущество утекает к тому, кто сможет придумать эффективное использование имущества и платить налог. Если бы не было имущественных налогов, то могла бы возникнуть ситуация, что владелец подворья жил бы за счет него и не контактировал финансово с государством. Конечно, такого не допустят. Это может привести к разобщению людей. А имущественные налоги хоть как-то делают людей ближе, спокойнее, приветливее.

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