В России предложили отменить транспортный налог

Депутат Андрей Барышев выступил с предложением отменить с 2021 года транспортный налог. Соответствующий законопроект он внес в Госдуму 20 августа, сообщает «Российская газета». Возместить выпадающие доходы предлагается за счет акцизов на топливо.

По словам парламентария, в связи с пандемией коронавируса часть населения стала меньше пользоваться транспортными средствами, поэтому отмена налога была бы существенной мерой поддержки. Кроме этого, данная мера должна стимулировать граждан к покупке более экологичных автомобилей.

Как сообщают «Известия», данное предложение в Минфине уже назвали нецелесообразным. Ведомство считает, что отмена налогов существенно снизит поступления в дорожные фонды.

В случае успешного прохождения через парламент закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.