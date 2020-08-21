Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость
сегодня, 10:15 0

Амурские полицейские разыскивают 31-летнюю женщину

Амурские полицейские разыскивают 31-летнюю женщину

Полицейские разыскивают 31-летнюю жительницу Забайкальского края. 18 июня 2020 года Мария Владимировна Резинкина ушла из дома в поселке Могоча и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, женщина не ориентируется в пространстве.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 155-160 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Речь невнятная.

Была одета в футболку фиолетового цвета с белой надписью на груди, трико белого цвета с изображением звезд и месяца, кеды коричнево-белого цвета.

Особые приметы: правый глаз косит вправо.

Разыскиваемая может находиться на территории Амурской области.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе гражданки, сообщить по телефонам: 8 (3022) 23-57-08, факс 33-74-16, 8-924-371-76-45.

Просмотров всего: 556

#жизнь

распечатать


В России и мире

Ухудшение здоровья Навального не связано с полученной травмой
Общество 4

Тридцать пар Приамурья поженятся в красивую дату 20.08.2020
Статьи 2

Про людей и журавлей
Общество

В Пермском крае снимают фильм о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь