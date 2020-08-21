Амурские полицейские разыскивают 31-летнюю женщину

Полицейские разыскивают 31-летнюю жительницу Забайкальского края. 18 июня 2020 года Мария Владимировна Резинкина ушла из дома в поселке Могоча и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, женщина не ориентируется в пространстве.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост около 155-160 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые. Речь невнятная.

Была одета в футболку фиолетового цвета с белой надписью на груди, трико белого цвета с изображением звезд и месяца, кеды коричнево-белого цвета.

Особые приметы: правый глаз косит вправо.

Разыскиваемая может находиться на территории Амурской области.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о судьбе гражданки, сообщить по телефонам: 8 (3022) 23-57-08, факс 33-74-16, 8-924-371-76-45.