Ночной ремонт моста через Зею привёл к пробкам

В Благовещенске в ночь с 20 на 21 августа меняли плиту перекрытия на мосту через Зею. Рабочие АО «УСК МОСТ» закончили работы к шести утра. А уже утром после организации реверсивного движения у моста с двух сторон образовались пробки.

Дефектные плиты обнаружили в ходе ежедневного осмотра моста. Изначально строители планировали заменить две плиты перекрытия, но после детального рассмотрения выяснилось, что менять вторую плиту не нужно. Также на мосту установили светофоры.

С сегодняшнего дня движение по мосту будет реверсивным. Это нужно для восстановления асфальта. Двухстороннее движение восстановят после замены всех аварийных плит.

— Для того чтобы на мосту не создавались пробки, здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД. Они будут регулировать наиболее загруженные потоки, — рассказал Эдуард Давыдов.

Ремонт завершится не менее чем через две недели.

— Ремонтные работы пройдут в 3 этапа с полным перекрытием моста, в так называемые технологические окна продолжительностью 10 часов. В первое окно сегодня заменили одну плиту. Также мы осмотрели соседние плиты на наличие дефектов. В следующее окно мы планируем заменить четыре плиты, в третье – ещё две, — рассказал директор АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Специалисты АО «УСК МОСТ» в мае уже проводили аварийно-восстановительный ремонт моста через Зею. Работы были завершены ранее намеченного срока. Обследование моста проведут и после окончания ремонта. Если обнаружат дефект, то специалисты примут меры по его устранению.

Интересно, что пассажирам некоторых междугородних рейсов вчера приходилось преодолевать мост пешком. С чемоданами на колёсах, сумками и даже пирогами они следовали друг за другом под светом фонарей.

Утром наши читатели стали звонить с жалобами на пробки у Зейского моста. Оказалось, что от заторов реверс не спас.

В администрации города сообщили, что аварий на объекте не было. Экипажи ДПС следят за загруженностью моста.

— Напоминаем гражданам, что необходимо следить за официальной информацией. Все службы были заранее проинформированы о проведении ремонтных работ. Их, для удобства граждан проводят в ночные часы. Мониторинг состояния моста происходит непрерывно. Если потребуется дополнительный ремонт, то реверсивное движение продлится, — сообщили в пресс-службе администрации.

За прошедшую ночь специалисты УСК «Мост» заменили дефектную плиту. Также уложили гидроизоляцию, бетонную стяжку и установили реверсивные светофоры. Завтра, 22 августа, рабочие будут асфальтировать проезжую часть. Проезжать по мосту может транспорт массой до 26 тонн. В начале следующей недели движение на объекте снова перекроют на ночь. Рабочим осталось заменить ещё семь плит.