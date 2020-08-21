В Благовещенске таксист сбил 5-летнего ребенка

В четверг, 20 августа, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд легковой автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Амурской области, в районе 21:30 по улице Шимановского, 148, водитель автомобиля Toyota Funсargo допустил наезд на ребенка 2015 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний был травмирован. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства происшествия.



Как сообщают очевидцы инцидента, за рулем автомобиля находился таксист. Предположительно, он ехал без включенных фар. Ребёнок отделался испугом и царапинами. На место происшествия вызывали медиков.