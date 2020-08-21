Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:32 0

Ресторан в Китае «взвешивал» клиентов

Ресторан в Китае «взвешивал» клиентов
Фото: pixabay.com

Мясной ресторан в Центральном Китае предложил клиентам взвешиваться перед заказом, сообщает Unilad. Для этого у входа в ресторан поставили весы.

Свой вес нужно было ввести в приложение. Потом клиенту предлагали блюда, которые больше ему подходят. Такие новшества появились после объявления общенациональной кампании «Чистая тарелка». По мнению властей, в Китае много еды выбрасывается. Они призвали население не покупать больше, чем можно съесть. Власти также пообещали закрыть аккаунты, продвигающие чрезмерное употребление пищи.

Уханьская ассоциация предприятий общественного питания предложила решение. Правило «минус один» гласит, что компания из пяти человек может заказать только четыре блюда, компания из четырех — три и так далее. Заказать ещё они смогут только если всё съедят. Эту инициативу раскритиковали пользователи соцсетей и аналитики. Мясной ресторан за идею с весами подвергся еще большей критике. Ресторан принёс публичные извинения и отказался от идеи с весами, сообщают Новости Mail.ru.

Просмотров всего: 52

#Китай

распечатать


Общество 2

Логотип 75-летия Победы появится на колесе обозрения Хэйхэ
Происшествия 5

Китайские рыбаки незаконно пересекли границу в районе Сковородина
В России и мире

Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
В России и мире 2

В Китае зарегистрировали вспышку вируса SFTS
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь