Ресторан в Китае «взвешивал» клиентов

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Мясной ресторан в Центральном Китае предложил клиентам взвешиваться перед заказом, сообщает Unilad. Для этого у входа в ресторан поставили весы.



Свой вес нужно было ввести в приложение. Потом клиенту предлагали блюда, которые больше ему подходят. Такие новшества появились после объявления общенациональной кампании «Чистая тарелка». По мнению властей, в Китае много еды выбрасывается. Они призвали население не покупать больше, чем можно съесть. Власти также пообещали закрыть аккаунты, продвигающие чрезмерное употребление пищи.



Уханьская ассоциация предприятий общественного питания предложила решение. Правило «минус один» гласит, что компания из пяти человек может заказать только четыре блюда, компания из четырех — три и так далее. Заказать ещё они смогут только если всё съедят. Эту инициативу раскритиковали пользователи соцсетей и аналитики. Мясной ресторан за идею с весами подвергся еще большей критике. Ресторан принёс публичные извинения и отказался от идеи с весами, сообщают Новости Mail.ru.