Жители Зеи рисуют картины на автобусных остановках

Активные жители города организовали акцию «Зея в красках». Творческие горожане рисуют картины на автобусных остановках. Работы посвящают 75-летию Победы и Зейской ГЭС, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

— Это хорошая инициатива, она помогает приучать детей к труду. Поэтому я не только сама участвую в акции, но и привлекла свою дочку. Я считаю, что это возможность принести пользу обществу, — рассказала жительница Зеи Жанна Козина.

В этом году активисты планируют разукрасить четыре автобусные остановки. Три из них уже готовы. Принимают участие в акции ученики или выпускники школы искусств и художник-любитель.

— Сюжеты для рисунков на остановках придумываем сами. Создавать на основе наших идей дизайн-проект в компьютерной программе помогает дизайнер. Деньги на акцию выделяют спонсоры, депутаты и городские власти, — рассказала Анастасия Михно, участница проекта и ведущий специалист по физкультуре, спорту и молодёжной политике администрации города Зея.

Акция стала продолжением прошлогоднего социального проекта «Цветная мастерская Зеи». Его предложили активисты «Молодой Гвардии». На реализацию задуманного выиграли грант в размере 95 000 рублей.

Интересно, что такие акции проходят не только в Зее. В прошлом году в Тынде горожане провели акцию «Разноцветный город».