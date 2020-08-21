У амурчанина украли документы на всю семью

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У жителя Ромненского района украли документы на всю семью. Амурчанин обратился с заявлением в полицию. По словам мужчины, пакет с документами похитили 15 августа из машины, которая находилась в этот момент в гараже на территории усадьбы в селе Дальневосточное. В пакете лежали паспорта, СНИЛСы, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, страховые медицинские полисы.

Полицейские установили личность и задержали причастного к похищению документов молодого человека. 18-летний злоумышленник пояснил, что испытывал к владельцам документов личную неприязнь и хотел «насолить» им. Он забрал из машины пакет и облил машину, оставшуюся в гараже, моторным маслом. Документы уже возвращены законным владельцам.

Похищение паспорта или другого важного личного документа наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, сообщает МВД России по Амурской области.