Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:52 2

У амурчанина украли документы на всю семью

У амурчанина украли документы на всю семью
Фото: nao24.ru

У жителя Ромненского района украли документы на всю семью. Амурчанин обратился с заявлением в полицию. По словам мужчины, пакет с документами похитили 15 августа из машины, которая находилась в этот момент в гараже на территории усадьбы в селе Дальневосточное. В пакете лежали паспорта, СНИЛСы, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, страховые медицинские полисы.

Полицейские установили личность и задержали причастного к похищению документов молодого человека. 18-летний злоумышленник пояснил, что испытывал к владельцам документов личную неприязнь и хотел «насолить» им. Он забрал из машины пакет и облил машину, оставшуюся в гараже, моторным маслом. Документы уже возвращены законным владельцам.

Похищение паспорта или другого важного личного документа наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, сообщает МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 180

#криминал #происшествия

распечатать


В России и мире

На МКС произошла утечка воздуха
В России и мире

Следственный комитет Белоруссии расследует факт изнасилования женщин в ИВС
В России и мире

Бывший советник Трампа арестован за отмывание денег
В России и мире

Криминальный авторитет Надир Салифов был убит в Турции

сегодня, 01:05
Комментарии
Показать все (2)
  • Николай К.

    Николай К.
    10 минут назад

    Полиция работает на 1 процент. И раскрывает там, где напрягаться не нужно. Вывод: полиция НЕ РАБОТАЕТ...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 минуты назад

    АИ паблик криминальных новостей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь