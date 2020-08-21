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21августа
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сегодня, 08:15 4

За неделю у задолжавших амурчан арестовали одиннадцать квартир

За неделю у задолжавших амурчан арестовали одиннадцать квартир
Фото: domsovet.tv

Судебные приставы Приамурья провели рейды по взысканию долгов. Под проверку попали должники по алиментам, налогам, платежам ЖКХ и кредитам.

Как сообщает пресс-служба амурского управления ФССП, за неделю рейда проверили почти три тысячи исполнительных производств. Специалисты составили 342 акта описи и ареста движимого и недвижимого имущества на сумму 56 миллионов 590 тысяч рублей.

В числе прочих, арест наложен на 121 автомобиль и машину спецтехники, одиннадцать квартир, три земельных участка, три гаража, два магазина, кафе, а также на четырнадцать нежилых помещений. Кроме того, за семь дней рейда взыскали долги на сумму 132 тысячи рублей.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    1 час назад

    Поделом, с честного россиянина взять нечего!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    52 минуты назад

    силовые структуры заняты охраной частной собственности крупных банков

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    48 минут назад

    Неплохо поработали.

  • I77

    I77
    22 минуты назад

    Торопятся содрать побольше, с 1 сентября все должники как обанкротятся!

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