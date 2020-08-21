За неделю у задолжавших амурчан арестовали одиннадцать квартир

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Судебные приставы Приамурья провели рейды по взысканию долгов. Под проверку попали должники по алиментам, налогам, платежам ЖКХ и кредитам.

Как сообщает пресс-служба амурского управления ФССП, за неделю рейда проверили почти три тысячи исполнительных производств. Специалисты составили 342 акта описи и ареста движимого и недвижимого имущества на сумму 56 миллионов 590 тысяч рублей.

В числе прочих, арест наложен на 121 автомобиль и машину спецтехники, одиннадцать квартир, три земельных участка, три гаража, два магазина, кафе, а также на четырнадцать нежилых помещений. Кроме того, за семь дней рейда взыскали долги на сумму 132 тысячи рублей.