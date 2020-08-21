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сегодня, 09:14 0

Россия запустит международные рейсы из трех городов

Россия запустит международные рейсы из трех городов
Фото: cdn.fishki.net

Несмотря на нестабильную коронавирусную ситуацию в мире, Росавиация сообщила, что с 20 августа будут возобновлены рейсы из Казани, Новосибирска и Калининграда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что во время карантина Россия закрыла свои границы. Все международные рейсы были отменены. Однако, совсем недавно российские граждане снова смогли путешествовать в Танзанию, Турцию и Великобританию. При этом рейсы могли выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В связи с этим, многие россияне были вынуждены отказаться от путешествий ввиду отсутствия возможности вылетать из домашнего региона. В соответствии с решением правительства РФ, список пунктов возобновления международных полетов по ранее открытым направлениям иностранных городов входят: Казань, Калининград и Новосибирск.

Ранее было принято решение, что с 1 августа Российская Федерация разрешит коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 10 августа — в турецкие города Анталия, Бодрум и Даламан.

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#коронавирус #российская власть #туризм

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