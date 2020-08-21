Россия запустит международные рейсы из трех городов

Напомним, что во время карантина Россия закрыла свои границы. Все международные рейсы были отменены. Однако, совсем недавно российские граждане снова смогли путешествовать в Танзанию, Турцию и Великобританию. При этом рейсы могли выполняться только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В связи с этим, многие россияне были вынуждены отказаться от путешествий ввиду отсутствия возможности вылетать из домашнего региона. В соответствии с решением правительства РФ, список пунктов возобновления международных полетов по ранее открытым направлениям иностранных городов входят: Казань, Калининград и Новосибирск.

Ранее было принято решение, что с 1 августа Российская Федерация разрешит коммерческие пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар, с 10 августа — в турецкие города Анталия, Бодрум и Даламан.