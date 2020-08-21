На МКС произошла утечка воздуха
Специалисты исследования космического пространства сообщают, что на космической станции образовался дефицит воздуха. На данный момент такой фактор не угрожает безопасности космонавтов. Давление в сегменте остается в допустимых пределах. Об этом сообщает «РБК».
Согласно официальному сайту NASA, повышение давления из-за небольшой утечки воздуха на Международной космической станции в настоящее время не представляет угрозы для экипажа.
По словам представителей NASA, в ходе работ по выявлению и устранению источника утечки трое американских космонавтов перейдут на российский модуль «Звезда». На этапе изоляции в модулях американского сегмента будет проверяться давление, сообщил глава пресс-службы компании Владимир Устименко. Он также отметил, что утечка не угрожает ни станции, ни экипажу. Специалисты предполагают, что небольшая утечка воздуха могла произойти из-за проникновения микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.
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