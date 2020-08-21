На МКС произошла утечка воздуха

Согласно официальному сайту NASA, повышение давления из-за небольшой утечки воздуха на Международной космической станции в настоящее время не представляет угрозы для экипажа.

По словам представителей NASA, в ходе работ по выявлению и устранению источника утечки трое американских космонавтов перейдут на российский модуль «Звезда». На этапе изоляции в модулях американского сегмента будет проверяться давление, сообщил глава пресс-службы компании Владимир Устименко. Он также отметил, что утечка не угрожает ни станции, ни экипажу. Специалисты предполагают, что небольшая утечка воздуха могла произойти из-за проникновения микрометеорита или микрофрагмента космического мусора.