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21августа
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сегодня, 05:10 0

Следственный комитет Белоруссии расследует факт изнасилования женщин в ИВС

Следственный комитет Белоруссии расследует факт изнасилования женщин в ИВС
Фото: tashkent.repost.uz

На просторах интернета появились сведения об изнасиловании женщин в местах временного содержания. Такую информацию собираются проверить компетентные органы республики Беларусь. Об этом сообщают «Известия».

В сети бурно обсуждают «всплывшие» новости из Беларуси. По данным источника в больницах города Гродно находятся жертвы насилия. Ими стали женщины, которые пребывали в изоляторах временного содержания. Такой информацией на условиях анонимности согласились поделиться врачи-гинекологи.

Ранее глава минобороны Беларуси заявил, что намеревается незамедлительно вмешаться во внутренние дела республики. В свою очередь, медработники активно передают сведения о пострадавших при массовых беспорядках порядках в милицию. Напомним, что после выборов президента в Белоруссии начались митинги и волнения. Люди недовольны результатами голосования, потому как в борьбе за пост главы государства в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестующие выходили на улицы и останавливали движение транспортных средств.

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#криминал #политика #происшествия

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