Следственный комитет Белоруссии расследует факт изнасилования женщин в ИВС

В сети бурно обсуждают «всплывшие» новости из Беларуси. По данным источника в больницах города Гродно находятся жертвы насилия. Ими стали женщины, которые пребывали в изоляторах временного содержания. Такой информацией на условиях анонимности согласились поделиться врачи-гинекологи.

Ранее глава минобороны Беларуси заявил, что намеревается незамедлительно вмешаться во внутренние дела республики. В свою очередь, медработники активно передают сведения о пострадавших при массовых беспорядках порядках в милицию. Напомним, что после выборов президента в Белоруссии начались митинги и волнения. Люди недовольны результатами голосования, потому как в борьбе за пост главы государства в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестующие выходили на улицы и останавливали движение транспортных средств.