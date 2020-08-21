Бывший советник Трампа арестован за отмывание денег

Специалисты нью-йоркской прокуратуры заявляют, что Бэннон и трое других подозреваемых, организовавших проект «мы строим стену», разработали схему по обману сотни тысяч человек. Люди жертвовали свои сбережения на возведение стены. Как сообщают прокуроры, общая сумма пожертвований составила 25 миллионов долларов, из которых 1 миллион Стив Бэннон положил к себе в карман.

Более того, на вершине такой «пирамиды махинаций» находился ее идейный основатель Брайан Колфаге. Именно он придумал такую систему и в итоге обманул тысячу спонсоров. Обвиняемые также подделали договоры и банковские счета, с целью скрытия своей деятельности.

Каждому исполнителю предъявлено два обвинения — сговор с целью совершения мошенничества, а также сговор с целью отмывания денег.