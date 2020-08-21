Выбор читателей за 20 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 20 августа.

В конце прошлой недели в Благовещенске вновь просел асфальт на Игнатьевском шоссе, в районе торгового центра ГСТК. Дорожники подсыпали проблемный участок и заасфальтировали его, сообщили в мэрии Благовещенска. К решению проблемы городские власти подключили специалистов профильных научных организаций.

В Благовещенске 20 августа на 35-м году жизни не стало ведущего актёра инклюзивного любительского театра «Крылья» Ивана Христолюбова. О безвременной утрате сообщили коллеги и друзья актёра — театр «Крылья», Амурская областная общественная организация инвалидов «Преодоление», Амурский областной Дом народного творчества.

В Белогорском районе недалеко от села Круглое автомобиль провалился в гигантскую промоину. Сообщение о ЧП поступило на местный телефон ЕДДС. Огромная яма образовалась на дороге после дождей, прошедших 17 и 18 августа.

В четверг, 20 августа, в 20 часов полностью перекроют движение на мосту через реку Зея в Благовещенске. Рабочим необходимо отремонтировать ещё два участка. Повреждения на них обнаружились в ходе регулярного обследования.