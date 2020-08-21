Криминальный авторитет Надир Салифов был убит в Турции

По предварительным данным, Салифов скончался от выстрела в упор. Однако на просторах интернета гуляют две версии происходящего. Азербайджанские СМИ сообщают, что в Надира выстрелили 4 раза, а стрелявшим является другой криминальный авторитет по прозвищу Хан Ахмедлинский. После случившегося Хан попытался незамедлительно скрыться. Но ему этого не удалось, турецкая полиция задержала преступника на трассе Анталья-Данизли. По другой версии Лоту Гули был убит выстрелом в затылок в одном из отелей. Затем был срочно госпитализирован в одну из больниц Антальи. Надир Салифов умер в больничной палате, не приходя в сознание.

Напомним, что Надир Салифов является одним из известных криминальных преступников современности. Родился в 1972 году, много раз отбывал сроки в колониях Азербайджана, а «вором в законе» стал в 2000 году.