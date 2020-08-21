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21августа
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сегодня, 01:05 0

Криминальный авторитет Надир Салифов был убит в Турции

Надир Салифов, также известный по своему псевдониму Лоту Гули застрелен в Турции. Авторитет обосновался в Анталье и проживал там в последнее время. Об этом сообщает «BFM.RU».

По предварительным данным, Салифов скончался от выстрела в упор. Однако на просторах интернета гуляют две версии происходящего. Азербайджанские СМИ сообщают, что в Надира выстрелили 4 раза, а стрелявшим является другой криминальный авторитет по прозвищу Хан Ахмедлинский. После случившегося Хан попытался незамедлительно скрыться. Но ему этого не удалось, турецкая полиция задержала преступника на трассе Анталья-Данизли. По другой версии Лоту Гули был убит выстрелом в затылок в одном из отелей. Затем был срочно госпитализирован в одну из больниц Антальи. Надир Салифов умер в больничной палате, не приходя в сознание.

Напомним, что Надир Салифов является одним из известных криминальных преступников современности. Родился в 1972 году, много раз отбывал сроки в колониях Азербайджана, а «вором в законе» стал в 2000 году.

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#криминал #происшествия #СМИ

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