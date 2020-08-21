Фотогалерея Амур.инфо: аэрокосмический музей в Ивановке

Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчиваются и школьные каникулы. Уже совсем скоро 1 сентября и на интересные поездки и экскурсии остаётся не так уж много времени. Но ещё вполне можно успеть съездить в Ивановку и посетить один из самых необычных музеев Приамурья.

Здесь наверняка понравится мальчишкам и некоторым девчонкам тоже. В музее можно посмотреть и даже осторожно потрогать как боевые самолёты, так и гражданские. На снимках нашего фотокорреспондента — лишь малая часть экспозиции.

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Фотогалерея +6

Mr. Mustard