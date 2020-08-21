Гороскоп на 21 августа: Овен может потерять в деньгах, а Скорпионы преуспеют в любви

Восход Солнца: 05:28

Заход Солнца: 19:37

Солнце во Льве.

Овен. Сегодня вероятны финансовая неудача или серьезные трудности в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что придется откорректировать долгосрочные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь. Противоречивый день, связанный с внутренним комфортом, равновесием, противостоянием внешнему влиянию. Желательно сдержать неуемные траты. День неблагоприятен для покупок. Во второй половине дня возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Возможно обострение хронических заболеваний.

Телец. На сегодня день благоприятен для умственной деятельности, решения нетривиальных задач. Новые друзья могут принести в вашу жизнь новые проблемы. Время благоприятно для деловой и интеллектуальной активности, ставьте перед собой амбициозные задачи.

Близнецы. Больше доверяйте своему внутреннему голосу, особенно в отношении людей, которые вызывают у вас недоверие. Сейчас вы будете чувствовать тех, от кого могут исходить неприятности. Сатанинский день. Многие из Близнецов почувствуют неуравновешенность, противоречивые чувства. Не стоит поддаваться самообману и иллюзиям. Жизнь готовит вам испытания на твердость. Возникнут неожиданные препятствия в работе. Чтобы с честью выйти из создавшегося положения, вам придется сконцентрировать и направить все силы на благоприятный исход. Во второй половине дня рекомендуется уединение.

Рак. Если захочется сойти с ума, сходите на здоровье, только подберите себе компанию искренних людей. Вы не должны принимать предложений от противоположного пола. День символизирует активную жизненную позицию. Безынициативных или слабовольных людей космические влияния подтолкнут к обновлению, а избыток энергии вызовет у них неудовлетворенность и агрессивность.

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Лев. Утомительный день. Вам предстоит заниматься однообразной и довольно скучной работой, требующей сосредоточенности, внимания к мелочам. Предстоит много работы. Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Сегодня у женщин-Львов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Изобретательность, шарм, неуемная фантазия сделают вас центром внимания и помогут разрешить любые трудности. Мужчинам-Львам предстоит встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать о былых ссорах, взаимном непонимании, размолвках. Сны бывают счастливыми и исполняются. Цифры, звезды во сне — к неожиданному известию.

Дева. Благоприятное расположение звезд заставит вас быть собраннее. Не растрачивайте свои силы напрасно. Хорошо продуманные действия обязательно принесут успех. Обратите внимание на свой бюджет. Не исключены временные финансовые трудности: крупная покупка, возврат долгов или потеря ценной вещи. Сохраните некоторый резерв на случай непредвиденных трат. Сохраняйте ровные отношения с начальством и сотрудниками. Вечером благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых. Хорошо продуманные действия обязательно принесут успех. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками — не исключены происки недругов. Благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых. Излишняя мнительность или кажущееся невнимание со стороны партнера могут привести к недоразумениям в личной жизни.

Весы. В начале дня звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Не стоит принимать какие-либо решения под влиянием эмоций. Этот день связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены по заслугам, ошибки же будут стоить дорого. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком и в корне изменить ваше настоящее положение.

Скорпион. Сейчас вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Главное, не пропустить недвусмысленный намек, который сделает вам благосклонная судьба. Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

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Стрелец. В этот день опасайтесь сплетен и козней недоброжелателей. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях — звезды предупреждают о вероятной агрессии. Не пытайтесь сегодня добиться прорыва в делах: данный период неблагоприятен для коренных перемен. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Козерог. День символизирует оплату кармических долгов. Возможно, что проблемы личной жизни скажутся на профессиональной деятельности. Вероятны осложнения в отношениях с начальством, потеря работы или смена деятельности. Вам необходимо реально оценить происходящее. Помните,что сейчас не время отрекаться от взятых на себя обязательств. Вам придется платить за свои ошибки и просчеты. Не поддавайтесь давлению извне, не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно, придерживайтесь своего курса и скоро все поймут, что именно он самый правильный.

Водолей. Звезды советуют вам не упускать свой шанс для профессионального продвижения, а также обратить внимание на личные отношения со второй половинкой. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Вероятно, некоторые неудачи последнего времени изрядно потрепали вам нервы. Проявите терпение и выдержку: скоро задуманное можно будет воплотить в жизнь. Успехи в личной жизни сегодня весьма сомнительны.

Рыбы. День символизирует проницательность, решимость, вспыльчивость, самоуверенность. На основе этого некоторые могут совершать промахи, ошибаться, завышать самооценку. Ваш жизненный потенциал понижен, есть соблазн попросить кого-то решить за вас проблемы. Но помощь сегодня может сделать вас должником на долгие годы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев