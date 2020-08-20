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сегодня, 22:36 0

НАТО активно транспортирует свои войска в Норвегию

НАТО активно транспортирует свои войска в Норвегию
Фото: vk-smi.ru

Представители НАТО оперативно приняли решение переместить свои войска на территорию Норвегии. Военнослужащие переправляют подводные лодки и сухопутные силы. Об этом сообщает «PITER.TV».

Специалисты военной техники НАТО в ускоренном режиме занимаются мобилизацией войска. Они проводят разведывательные операции и разворачивают инновационные радиолокационные станции. В МИД России считают, что такие действия НАТО связаны с планами милитаризации Арктики. Деятельность альянса на Севере Европы полностью оправдана. Увеличение военного сектора в общей структуре государств на территории Арктики значительно увеличит масштабы обороны североатлантического альянса. Однако российские дипломаты обеспокоены разведывательными полетами боевой авиации альянса.

В НАТО свое поведение объясняют необходимостью реагирования на российскую угрозу. Военные силы альянса все чаще организуют учебные маневры с участием флотов-союзников в Баренцевом и Норвежских морях. Также отмечают, что рядом с государственными границами РФ были зафиксированы разведывательные корабли и противолодочные самолеты.

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#военные #политика #СМИ

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