НАТО активно транспортирует свои войска в Норвегию

Специалисты военной техники НАТО в ускоренном режиме занимаются мобилизацией войска. Они проводят разведывательные операции и разворачивают инновационные радиолокационные станции. В МИД России считают, что такие действия НАТО связаны с планами милитаризации Арктики. Деятельность альянса на Севере Европы полностью оправдана. Увеличение военного сектора в общей структуре государств на территории Арктики значительно увеличит масштабы обороны североатлантического альянса. Однако российские дипломаты обеспокоены разведывательными полетами боевой авиации альянса.

В НАТО свое поведение объясняют необходимостью реагирования на российскую угрозу. Военные силы альянса все чаще организуют учебные маневры с участием флотов-союзников в Баренцевом и Норвежских морях. Также отмечают, что рядом с государственными границами РФ были зафиксированы разведывательные корабли и противолодочные самолеты.