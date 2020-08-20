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20августа
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Ухудшение здоровья Навального не связано с полученной травмой

Ухудшение здоровья Навального не связано с полученной травмой
Фото: profile.ru

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Мужчину увезли в омскую больницу с подозрением на отравление. По предварительным данным, Навальный находится в коме. Об этом сообщает «Газета.ru».

Блогер и политический деятель Алексей Навальный находился в самолете, летевшем из Томска в Москву. Внезапно ему стало плохо, Алексей начал кашлять и задыхаться. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, откуда его срочно доставили в больницу. На данный момент Навальный находится в коме, а его состояние стабильно тяжелое.

По словам главного врача омской больницы №1, состояние Алексея никак не связано с повреждениями травматического характера. Врач отметил что все симптомы, проявляющиеся у пациента, наводят на мысль об остром отравлении. Ранее в социальных сетях были найдены снимки Навального в кофейне в аэропорту, а затем и видеоматериалы из самолета, на которых блогер стонет от боли. В настоящее время руководство кофейни начало внутреннюю проверку. Также проверку проведет Роспотребнадзор Томска. Транспортная полиция уже приступила к проверке версии об отравлении Навального.

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#жизнь #здоровье #политика #происшествия

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