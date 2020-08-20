Госдума планирует отменить транспортный налог в 2021 году
Один из членов ГД ввел законопроект об отмене транспортного налога. На данный момент документ находится в электронной базе данных Госдумы. Об этом сообщает «Газета.ru».
Такие изменения должны быть внесены в налоговый кодекс РФ. Как сообщают достоверные источники, Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что поддерживает данное предложение, выдвинутое Госдумой. Президент вместе с представителями общественности считает, что отказ от налога поправит финансовое положение многих граждан. Также глава государства отметил способность возместить расходы за счет акцизов на топливо.
Сейчас такой законопроект находится на стадии рассмотрения. В случае его принятия россияне не будут платить налог на ТС уже с 1 января 2021 года. Такая замена транспортного налога средствами от продажи топлива поможет правильно распределить бремя покрытия расходов, относящихся к развитию дорожной инфраструктуры в России.
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