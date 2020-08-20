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20августа
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сегодня, 20:53 2

В Благовещенске завершается ремонт улицы Калинина между Ленина и Краснофлотской

В Благовещенске завершается ремонт улицы Калинина между Ленина и Краснофлотской
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

Сегодня завершатся ремонтные работы на участке улицы Калинина между Ленина и Краснофлотской в Благовещенске . Сейчас идет последний этап укладки асфальта.

При этом полностью готова дорога будет только к началу сентября – впереди работы по нанесению разметки холодным пластиком. Чтобы новый асфальт не разъел разметку, необходимо выдержать недельный срок. После нанесения разметки на дороге будут установлены дорожные знаки.

Ремонт 300-метрового участка улицы Калинина начался в начале августа. Предварительно на участке коммунальщики привели в порядок коммуникации: канализацию и водопровод. После этого дорожники установили бортовой камень и приступили к устройству пешеходных дорожек. Параллельно было отсыпано щебеночное основание толщиной 20 сантиметров.

Завершающий этап – укладку нового асфальта - подрядчик начал неделю назад. Чтобы не блокировать движение по участку, дорогу перекрыли частично.

– Сегодня уже укладываем верхний слой покрытия, осталось четыре съезда и около 30 метров до конца улицы. Работу нам, конечно, осложняют коммуникационные люки, их было порядка 36 штук. Стесненность жуткая, грейдер там ходить не может, поэтому основание делалось практически вручную. Работали лопатами и уплотняли маленькими катками, – пояснил начальник участка Александр Алексеев.

На 90 % уже готов и еще один важный участок, который ремонтируется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это дорога по улице Октябрьской между Театральной и Политехнической. Ремонт этого участка закончат полностью на следующей неделе. Масштабные работы по укладке асфальта, укладке ливневых канализаций и обустройства автостоянки идут с 20-го июля.

В субботу, 22 августа, рабочие приступят к объединению ливневой канализации с системой водоотведения по улице Театральной. Завершить все работы на этом участке, включая асфальтобетонное покрытие, планируется к середине следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#дороги #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    40 минут назад

    15 люков на перекрестке - это на самом деле такая необходимость и отсутствие других технических решений или все-таки можно сделать 2, ну или 3-4, бетонных помещения, куда завести все коммуникации?

  • uslon

    uslon
    25 минут назад

    Пока не поздно, тов. руководители, приедьте на Калинина - Северная. Уж очень узкое горло делают с Калинина на ритуалку. Там будет возникать затык. Там п/клиника, много такси и пожилых водителей. Пожалуйста, добавьте ширины метра полтора. Место есть. А можете не добавлять, сославшись на какие-нибудь нормативы.

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