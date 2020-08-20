В Благовещенске завершается ремонт улицы Калинина между Ленина и Краснофлотской

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Сегодня завершатся ремонтные работы на участке улицы Калинина между Ленина и Краснофлотской в Благовещенске . Сейчас идет последний этап укладки асфальта.



При этом полностью готова дорога будет только к началу сентября – впереди работы по нанесению разметки холодным пластиком. Чтобы новый асфальт не разъел разметку, необходимо выдержать недельный срок. После нанесения разметки на дороге будут установлены дорожные знаки.

Ремонт 300-метрового участка улицы Калинина начался в начале августа. Предварительно на участке коммунальщики привели в порядок коммуникации: канализацию и водопровод. После этого дорожники установили бортовой камень и приступили к устройству пешеходных дорожек. Параллельно было отсыпано щебеночное основание толщиной 20 сантиметров.

Завершающий этап – укладку нового асфальта - подрядчик начал неделю назад. Чтобы не блокировать движение по участку, дорогу перекрыли частично.

– Сегодня уже укладываем верхний слой покрытия, осталось четыре съезда и около 30 метров до конца улицы. Работу нам, конечно, осложняют коммуникационные люки, их было порядка 36 штук. Стесненность жуткая, грейдер там ходить не может, поэтому основание делалось практически вручную. Работали лопатами и уплотняли маленькими катками, – пояснил начальник участка Александр Алексеев.

На 90 % уже готов и еще один важный участок, который ремонтируется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – это дорога по улице Октябрьской между Театральной и Политехнической. Ремонт этого участка закончат полностью на следующей неделе. Масштабные работы по укладке асфальта, укладке ливневых канализаций и обустройства автостоянки идут с 20-го июля.

В субботу, 22 августа, рабочие приступят к объединению ливневой канализации с системой водоотведения по улице Театральной. Завершить все работы на этом участке, включая асфальтобетонное покрытие, планируется к середине следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.