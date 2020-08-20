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В Благовещенске скончался ведущий актёр инклюзивного театра «Крылья»

В Благовещенске скончался ведущий актёр инклюзивного театра «Крылья»

В Благовещенске 20 августа на 35-м году жизни не стало ведущего актёра инклюзивного любительского театра «Крылья» Ивана Христолюбова. О безвременной утрате сообщили коллеги и друзья актёра — театр «Крылья», Амурская областная общественная организация инвалидов «Преодоление», Амурский областной Дом народного творчества.

В 2015 году, со дня основания любительского театра, Иван Христолюбов вошёл в состав коллектива в качестве звукооператора. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, Иван много работал над собой, состоялся в профессиональном плане. Постепенно раскрылся его талант, и он начал выступать на сцене вместе с другими актёрами.

Иван Христолюбов выходил на сцену Амурского областного Дома народного творчества, Амурского областного театра драмы и Хабаровского краевого театра драмы. В январе 2019 года в составе делегации Амурской области он был приглашён на открытие Всероссийского театрального марафона во Владивосток.

В памяти зрителей останутся его роли: Абдуллы в постановке «Выходили бабки замуж» по пьесе Флорида Булякова, Бориса — в спектакле «Танго заблудших» по пьесе Эдварда Олби «Все в саду», соседа — в постановке «Очень простая история» по одноимённой пьесе Марии Ладо. За роль Абдуллы Иван был награжден специальным дипломом X городского открытого фестиваля «Театральный Благовещенск». За две последних роли в 2019 году был удостоен дипломов «Лучшая мужская роль второго плана» XI городского открытого фестиваля «Театральный Благовещенск» и межрегионального этапа фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России в Хабаровске.

В последние месяцы Иван проходил лечение онкологического заболевания. Место, дата и время прощания с Иваном Христолюбовым будут названы позже.

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#культура

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    35 минут назад

    Очень жалко,когда из жизни уходят молодые,талантливые люди,соболезнование родным и близким,горе,невосполнимая утрата...

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