В Благовещенске зал дзюдо обновят к новому учебному году

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Ремонт зала дзюдо на улице Пушкина, 44/2 в Благовещенске подходит к концу. Полноценного ремонта в здании не проводилось уже около восьми лет, с тех пор, как оно оказалось в ведении школы олимпийского резерва. В этом году областной бюджет выделил на ремонт школы четыре миллиона рублей, сообщает пресс-служба минспорта региона.

Подрядная компания уже провела масштабную работу: в зале полностью поменяли сантехнику и канализацию. Замены электропроводки требовала техника безопасности:

– Здание очень старое, проводка тоже. Может, когда-то ее и делали. Но она была вся из алюминия, что не соответствует требованиям нынешнего законодательства, поэтому сейчас вся проводка меняется на медную. Такая проводка прослужит 30 лет, как положено по нормам, хотя, думаю, может и больше», – рассказал гендиректор подрядной организации Павел Вавилин.

Система отопления тоже значительно обновилась – заменили почти половину радиаторов. Раньше во время занятий в зале бывало прохладно. По словам руководства больше такой проблемы не будет.

– Дверь аварийная – мы ее на зиму заклеивали скотчем, запенивали, чтобы не дуло. А она – пожарная и аварийная, она должна просто на раз открываться. В этом году мы ее заменили на специальную уличную утепленную дверь. Она будет открываться, но в то же время не продувать ничего, цитирует минстроительства области директора школы олимпийского резерва Олега Шелпакова.

Новая плитка появится в санузлах и душевых, будут отремонтированы раздевалки, в спортивном и тренажерном зале установят больше лампы, которые будут давать хорошее освещение. Старый потолок «армстронг», плиты которого то и дело отклеивались, уже демонтировали, теперь потолок просто выровняют и покрасят.

Завершить масштабный ремонт планируют к середине сентября. Пока дзюдоисты тренируются в другом зале, который расположен по адресу: Ленина, 1.

Новый учебный год в отремонтированном зале начнут и самбисты. В зале самбо по улице Зейской уже заменили систему освещения, отремонтировали станы и потолок в зале, душевых и раздевалках, положили новый пол. Работы обошлись в 600 тысяч рублей.