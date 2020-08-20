Доставка продовольствия и переправа организована для жителей села Низинное

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Для обеспечения продовольствием жителей села Низинное (входит в городской округ) в связи с перемывом дороги по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова организована доставка продуктов. На месте затопления организована переправа, а также помощь местному предпринимателю в доставке товаров в магазин.

– Чтобы жители села могли вовремя приобрести все необходимые продукты и товары, машина снабжения управления по делам ГО и ЧС обеспечивает их переправу к магазину, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Также организованы пассажироперевозки. Так как автобус сейчас не может проехать по дороге, жителей перевозит Урал. Машина собирает жителей по пути и по времени следования автобуса на остановках и подвозит их к конечной остановке. Кроме этого, помощь осуществляется переправе транспортных средств жителей.

Сбор граждан в селе Низинное для перевозки согласно расписанию по маршруту № 5 «с. Низинное - Ж/д вокзал - ул. Низменная» осуществляется в 06:50, 08:05, 08:40, 12:50, 14:15, 16:00, 16:55, 17:42, 18:35 и в 19:35. Однако в диспетчерской предупреждают о возможном отклонении от графика движения маршрута. В связи с тем, что машина управления по делам ГО и ЧС не вмещает столько пассажиров, сколько автобус, сбор пассажиров в селе для подвоза к автобусу проводится в несколько рейсов.