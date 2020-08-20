Белогорск готовится к шестому наводнению за 12 лет

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Уровень реки Томь в Белогорске растет. Только вчера в администрацию города поступил прогноз областного МЧС о повышении к 23-25 августа уровня Томи до 350-400 сантиметров. Это критические уровни. По поручению главы города Станислава Мелюкова на официальном сайте белогорск.рф возобновляет работу онлайн-информер и информирование через проект «Открытый муниципалитет».

По данным управления по делам ГО и ЧС Белогорска, 20 августа на 12:00 уровень воды составил 324 сантиметра. За сутки вода поднялась на 34 сантиметра.

– Похоже, что 2013-й все-таки повторится. Только ливневые дожди и наводнение теперь пришли одновременно, – отметил глава города в своем инстаграм-аккаунте. – С климатом реально что-то не так. Судя по всему, нас ждет шестое наводнение за 12 лет. Это значит, что жителям Старицы надо приготовиться к подтоплению, ГО и ЧС начинает оповещение, а владельцам дач в Междуречье уже завтра с утра надо убирать урожай.

Накануне поздно вечером он оценил ситуацию на месте, посетив остров Старица, дачный посёлок Междуречье.

В настоящее время под затопление от дождей и воды с полей Белогорского района попали разные районы города. В их числе Сосновка, микрорайон Транспортный, Мелькомбинат, окраины города со стороны выезда на федеральную трассу, а также дорога к селу Низинное. Вода подходит к острову Старица. Здесь организовано оповещение жителей с предупреждением о подготовке к наводнению и в случае необходимости – к временному отъезду.

По состоянию на 12:00 20 августа в администрацию города поступило 411 обращений от жителей о затоплении частных подворий. В связи с подтоплением в районе «База-57» на время была отключена подача электроэнергии в четыре многоквартирных дома, в подвалах которых от воды пострадали электросборки. Менее чем за сутки в двух домах электричество восстановлено. В оставшихся двух ночью откачивали воду из подвалов, ведутся работы по переносу электросборок. Сегодня электричество будет восстановлено. Для жителей домов организован подвоз мобильных электрогенераторов.

Продолжается откачка воды с городских территорий и частных подворий силами Автодорсферы и Водоканала. Всего за сутки откачали порядка 1,5 тысячи кубометров воды, сообщает пресс-служба главы Белогорска.